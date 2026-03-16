16 Марта 2026
Происшествия Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Власти Новосибирской области объявили чрезвычайное положение из-за инфекций

В Новосибирской области ввели режим ЧС на всей территории субъекта. Руководство региона приняло это решение, чтобы остановить распространение пастереллеза и бешенства среди домашних животных. Теперь правительство сможет жестко отслеживать любые перемещения скота и блокировать поставки подозрительной продукции животноводства, чтобы локализовать проблему, сообщил глава областного Минсельхоза Андрей Шинделов.

Министр уточнил, что ветеринарные службы зафиксировали последние случаи заражения в первых числах марта. С того времени прошло больше десяти суток, и на участках, где специалисты выполнили санитарную обработку, новые вспышки отсутствуют. Введение экстренных мер должно помочь ведомствам полностью справиться с последствиями инфекции и не допустить появления новых очагов в сельских районах области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области набирает обороты скандал вокруг массового уничтожения скота в селе Новоключи. Местная жительница Светлана Панина пришла в региональное правительство к министру Андрею Шинделову, чтобы выяснить, почему в ее отсутствие у нее изъяли и забили около 200 животных из-за подозрений на болезнь. Несмотря на заявления секретаря о занятости начальника, женщина встретила чиновника в коридоре, однако тот поспешил скрыться, бросив на ходу, что не лишал ее хозяйства.

Теги: инфекция, новосибирск, чс,


