В Югре ужесточат контроль за мигрантами в ключевых сферах

Югра ужесточает контроль за мигрантами в ключевых сферах. Губернатор Руслан Кухарук рассказал, что контроль за мигрантами ужесточается в сферах экономики, образования, культуры, спорта. Усилен и надзор за соблюдением законодательства людьми, получившими гражданство РФ, в том числе в вопросах военной службы.

Результаты масштабной работы в этом направлении за 2025 год представили на профильном координационном совещании с участием губернатора и правоохранителей. Удалось на 13% сократить число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. В два раза уменьшилось количество оформленных разрешений на временное проживание, на 34% снизилось число выданных видов на жительство.

Кроме того, в четыре раза увеличилось число решений о лишении гражданства лиц, нарушивших закон. Таким образом, правительство региона посылает четкий сигнал: все граждане РФ независимо от происхождения должны строго соблюдать законодательство. При этом в отношении мигрантов, совершивших правонарушения, действует политика нулевой толерантности.