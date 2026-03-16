Эксперты выставки MITT оценили опыт Тюменской области по развитию туризма

Эксперты Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT высоко оценили опыт Тюменской области по развитию оздоровительного и въездного туризма, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

Мероприятие прошло с 11 по 13 марта в Москве. О достигнутых результатах и потенциале региона в этом направлении рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, выступая спикером на секциях.

Сегодня в фокусе въездного туризма в субъекте три целевых рынка – Китай, арабские государства Персидского залива и Индия. Специально для этой аудитории разработаны туристические маршруты в рамках проекта "Открой твою Россию".

Что касается оздоровительного блока, то инфраструктура и возможности Тюменской области отвечают растущим потребностям туристов в качественном отдыхе, заметила Мария Трофимова.

Также в рамках выставки Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Дагестан. Регионы будут совместно продвигать туристический потенциал и проводить информационные визиты для профессионалов отрасли.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 1994 года. Это профессиональная площадка для решения бизнес-задач в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Ежегодно на MITT собирается крупнейшее b2b-сообщество экспертов турбизнеса и индустрии гостеприимства из регионов России и разных стран.

Выставка проводится при официальной поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры и других органов государственной власти Российской Федерации.