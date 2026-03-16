По сути, Telegram уже заблокирован - эксперт

Технически Telegram в России, по сути, уже заблокирован, говорит председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он считает, что, скорее всего, механизмы блокировки сейчас отлаживаются, поэтому наблюдаются неравномерности в его работе. А у Роскомнадзора, вероятнее всего, стоит задача сделать мессенджер не полностью недоступным ни для кого, а разрушить 90% "социальных связей", чтобы использование Telegram просто потеряло смысл.

При этом Роскомнадзор специально не говорит, что и как делает, чтобы не облегчать работу тем, кто будет обходить ограничения, полагает Клименко.

Эксперт по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов ожидает блокировки мессенджера в этом году. Он считает, что отчасти это такая помощь мессенджеру Мах, что выглядит не очень хорошо. Ранее сообщалось, что это может произойти с 1 апреля. В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли эти сведения. А вот зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов заявил, что после блокировки доступ к мессенджеру будет невозможно получить даже с VPN.