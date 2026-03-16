На Дальнем Востоке в аварии с автобусом пострадали 9 человек

В Октябрьском районе Бурятии микроавтобус попал в аварию. Есть пострадавшие.

ДТП случилось сегодня в 17.00 по местному времени в районе посёлка Мясокомбинат. 37-летний водитель автомашины Toyota RAV, не имеющий водительских прав, выехал на "встречку".

Там он столкнулся с микроавтобусом "Газель Next", ехавшим по маршруту №2. В аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей (11, 5 и 3 года), они госпитализированы, сообщает МВД по Бурятии.