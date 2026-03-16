Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область В России
Фото: ПАО Ростелеком

Играть, чтобы помнить: "Ростелеком" вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру "Диктант Победы"  

Началась регистрация на первый киберспортивный турнир по популярной онлайн-игре "Мир танков", приуроченный к одноименной просветительской акции "Диктант Победы — 2026". Организаторы соревнования — "Ростелеком", партия "Единая России", Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия "Леста", Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд "Сколково". В 2025 году в "Диктанте Победы" приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран мира.

Кибертурнир пройдет в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира назначен на 24 апреля, в день написания "Диктанта Победы". Все бои пройдут в режиме "Стальной охотник", в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки. Присоединиться к виртуальным боям могут все желающие старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников формируется случайным образом.

14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал. Он пройдет 24 апреля в Музее Победы, на центральной площадке международной акции "Диктант Победы". Финалисты турнира сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны. 

Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира. За участие в акции "Диктант Победы" они получат гарантированные призы — промокоды от платформы "Игры Ростелеком" и внутриигровую валюту "Мира танков".

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что компания не первый год поддерживает акцию "Диктант Победы". "Мы традиционно обеспечиваем ее информационную безопасность, а в прошлом году разработали специальный раздел для подготовки к тестированию на образовательной платформе "Ростелеком Лицей", который и в 2026 году поможет подготовиться к диктанту. Также мы много лет успешно сотрудничаем с издателем игры "Мир танков", совместно предлагая уникальные продукты для российских геймеров. В этом году мы выходим на новый уровень подготовки "Диктанта Победы", объединяя проверку знаний и глобальный киберспортивный турнир. Уверен, что новый формат привлечет внимание миллионов поклонников "Мира танков" и тем самым поможет сохранению исторической памяти в разных поколениях", - заявил он.

Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память" Александр Сидякин, рассказал, что кибертурнир, который стартует сегодня, — новая интересная активность в рамках акции "Диктант Победы". "Предстоящий турнир станет возможностью не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь ее к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Благодарны "Ростелекому", студии "Леста", Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду "Сколково" за поддержку "Диктанта Победы"", - отметил Сидякин.

Борис Добродеев, руководитель "Леста Игр" в свою очередь назвал турнир хорошим примером того, как игры объединяют людей и разные сферы нашей жизни. "Образовательная часть проекта органично дополняется киберспортом. Проверка знаний происходит вместе со зрелищными соревнованиями, участники и болельщики которых, я уверен, отлично знают историю, потому что наша игра интересно о ней рассказывает. А виртуальные победы становятся и напоминанием о реальных героях, и поводом для реальных встреч, одной из которых станет финал турнира", - подчеркнул глава игровой компании.

Подробные условия и информация о регистрации участников доступны на официальном сайте кибертурнира.

 

Теги: Ростелеком, кибертурнир, диктант победы


