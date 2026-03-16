Очередную партию гумпомощи доставили в зону СВО кубанские парламентарии

Парламентарии ЗСК передали в зону СВО приобретенные за счет личных средств дроны, маскировочные сети и посылки. Особый вклад в формирование и отправку гумгруза внесли депутат ЗСК Андрей Дорошев и руководство группы компаний «НВМ». Накануне депутаты ЗСК Алексей Титов, Александр Поголов, Владислав Граф-Колесник и советник председателя ЗСК Артем Чумаров вернулись из ДНР, куда по поручению руководителя регионального парламента Юрия Бурлачко доставили очередную партию гуманитарной помощи.

В ходе рабочей поездки представители Кубанского парламента встретились с командирами воинских формирований, которые выполняют боевые задачи на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Состоялась встреча депутатов с председателем отделения «Союз специальных военных операций» по ДНР Игорем Захаревичем., Также делегация ЗСК посетила парк имени Ленинского комсомола, Аллею героев, состоялось возложение цветов к главному мемориалу Донецка - монументу «Твоим освободителям, Донбасс», здесь прошла минута молчания в память бойцов.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя итоги гуманитарной миссии, отметил: «С самого начала СВО и по настоящее время кубанские депутаты оказывают поддержку более чем 30 воинским подразделениям, находящимся «за ленточкой». Мы держим связь через командиров, систематически выполняем запросы бойцов. Каждый депутат, независимо от партийной принадлежности, вносит свою лепту в благое дело. Уверен, мы продолжим и далее действовать в этом направлении, пока враг не перестанет раздувать на этих территориях пламя военного конфликта".

Спикер ЗСК также напомнил, что в крае совершенствуется система поддержки участников СВО и членов их семей - в дополнение к федеральным нормам на Кубани действуют 16 краевых законов. В частности, за детьми участников СВО преимущественное право на льготное оздоровление и отдых.

"Продолжаем планомерную работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи. Ключ к ней - через общение с героями, участниками специальной военной операции. Так, в их числе встречи со школьниками и студентами проводит Герой России, кавалер пяти орденов Мужества Артем Владимирович Чумаров. Это тот самый случай, когда общее дело, единая цель помогают добиться желаемого результата», - подчеркнул Юрий Бурлачко.