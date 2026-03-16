Крупный сбой в Рунете: "Яндекс", СДЭК и Telegram работают нестабильно

В понедельник, 16 марта, на территории России зафиксированы масштабные неполадки в работе популярных цифровых платформ, включая сервисы "Яндекса", "Кинопоиска" и логистической компании СДЭК. Клиенты отмечают критические затруднения при попытке открыть сайты: страницы загружаются крайне медленно, возникают системные ошибки, а обратная связь от ресурсов отсутствует. В системе СДЭК возникли специфические сложности - пользователи не могут получить доступ к электронным накладным.

Согласно сведениям мониторингового портала Detector404, основной поток жалоб на некорректную работу сайтов идет из Москвы, Санкт-Петербурга и Приморского края. Также серьезные сбои в функционировании интернет-ресурсов наблюдают жители Рязанской и Самарской областей.

Одновременно с этим о серьезных технических трудностях сообщили и пользователи мессенджера Telegram. Владельцы аккаунтов указывают на аномально долгую отправку текстовых сообщений и медиафайлов, а также на общие задержки в обновлении диалогов. Причины, вызвавшие одновременный выход из строя сразу нескольких ключевых российских и международных сервисов, пока остаются невыясненными.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию по пяти различным эпизодам. Каждое нарушение обошлось мессенджеру в 7 миллионов рублей.