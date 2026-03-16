Предпринимателю, давшему взятку руководителю Каменского района, вынесли приговор

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор индивидуальному предпринимателю Андрею Коровину, давшему взятку чиновнику, курирующему сферу ЖКХ, строительства, энергетики и связи.

Суд установил, что в 2024 году Коровин передал должностному лицу 580 тыс. рублей за содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов на ремонт теплосетей, а также за общее покровительство бизнесу и беспрепятственную приёмку работ.

Весной-летом того же года чиновник устроил Коровину встречу с главами подрядчиков, которые выполняли муниципальные контракты по капремонту теплосетей в посёлке Мартюш, и попросил привлечь осужденного к субподрядным работам.



После этого Коровин зарегистрировался как ИП, заключил договор, выполнил работы и получил оплату.



За оказанное содействие уже 10 октября 2024 года Коровин передал чиновнику ещё 80 тыс. рублей.



1 декабря через неосведомленного посредника в течение часа передал адресату 300 и 200 тыс. рублей за способствование заключению с ИП Коровиным двух новых муниципальных контрактов — на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в селе Сипавское и в поселке Новый Быт.



Вскоре схема вскрылась. В суде Коровин полностью признал свою вину. Суд также учел, что подсудимый активно способствовал расследованию.



Предприниматель признан виновным и оштрафован на 350 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.