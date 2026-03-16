Песков: Вскоре могут пройти новые переговоры по Украине

"Мы считаем, что это (новый раунд переговоров по Украине) будет возможно уже в обозримой перспективе", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Российские власти всё больше сомневаются в целесообразности дальнейших переговоров с Киевом при посредничестве США. Ключевое препятствие на пути к мирному урегулированию – нежелание украинской стороны идти на территориальные уступки, которые Москва считает необходимым условием.