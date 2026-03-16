Из-за потепления в Тюменской области ограничили проезд по ледовым переправам

В Тюменской области снижают грузоподъемность ледовых переправ. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

На зимнике Тобольск – Бекерева с сегодняшнего дня действует ограничение в 10 тонн. Накануне здесь дежурили сотрудники управления ГО и ЧС Тобольска.

В Уватском муниципальном округе, как сообщили в администрации, знаки с меньшими значениями установят во вторник, 17 марта, на следующих переправах:

Уват – 10 тонн;

Тугалово – 5 тонн;

Демьянское - Болчары — 15 тонн.

Завтра вступят в силу новые ограничения и в Тобольске.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в Вагайском округе сохраняется разрешенная ранее грузоподъемность – 10 тонн, в Ярковском на 210 километре через реку Тобол – 10 тонн.

Замеры льда провела комиссия, в состав которой вошли сотрудники областного Управления автомобильных дорог, территориального отдела Госавтоинспекции и местных администраций.

Ограничения вводятся в связи с установлением положительных значений температур воздуха и прогнозируемого потепления. Отметим, что сегодня днем в Тюмени около +10 градусов, и в ближайшие дни ожидается, что дневные температуры будут +4-7 градусов, и около нуля ночью.