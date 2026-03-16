Вице-спикер ГД призвал ввести "папин капитал" при рождении второго ребенка

В России предложили ввести выплату отцам при рождении второго и последующих детей. Письмо с таким предложением зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он предлагает сумму в 500 тыс. рублей, если после рождения отец берет отпуск по уходу за ребенком. И назвал это "папиным капиталом".

Само предложение выглядит несколько странно, ведь отец, наоборот, заинтересован продолжать работу, чтобы семья не потеряла доход. Возможно, Чернышов считает, что нужно стимулировать отцов уходить в декрет для помощи супруге.

"Это... поможет сформировать новую культуру родительства - когда ответственность за воспитание ребенка в полной мере разделяют и мама, и папа. И государство должно поддерживать такое ответственное отцовство", - пишет депутат.

После переноса маткапитала на первого ребенка в России заметно упала рождаемость вторых детей, маткапитал на которых в три раза меньше, чем на первых. Притом что рождаемость первых детей не подается материальному стимулированию. В результате при росте числа многодетных семей общая рождаемость не росла, а в последний год начала снижение. Этот процесс будет только усиливаться, так как из-за снижения рождаемости вторых детей скоро начнет снижаться и число многодетных семей.



