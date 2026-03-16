"Атом" показал будущим строителям, как на Урале производят стройматериалы

Студенты института строительства и архитектуры Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина изучают профессию не только в теории, но и на практике. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", частью современной учебной программы являются выезды на реальные производства и стройплощадки.

В марте студенты, обучающиеся по программе "Промышленное, гражданское строительство и экспертиза недвижимости", побывали на самом современном заводе строительного холдинга "Атом", который в прошлом году открыли в Сысерти – заводе "Теплит". Здесь производят стеновые блоки из автоклавного газобетона – это легкий и теплоэффективный материал, который широко применяется как в многоквартирном, так и индивидуальном жилом строительстве.

Экскурсию для ребят провел управляющий директор предприятия Андрей Вишневский, с которым многие из них хорошо знакомы. Являясь доцентом кафедры материаловедения УрФУ, Андрей Анатольевич читает для будущих строителей лекции.

"Студенты изучают газобетон как один из наиболее теплоэффективных материалов – конечно, им полезно своими глазами увидеть, как этот материал производится, чтобы в будущем уверенно с ним работать. Мы показали, насколько наше производство высокотехнологично: все этапы полностью автоматизированы, процесс управляется программой. Технологии машинного зрения позволяют осуществлять контроль качества выпускаемой продукции. Продемонстрировали работу современного оборудования, которое позволяет выпускать блоки идеальной геометрии с улучшенными физико-механическими параметрами", - отметил Андрей Вишневский.

Студентов также привлек тот факт, что в качестве сырья на заводе применяют натуральный компонент – золу уноса Рефтинской ГРЭС. Таким образом производство вносит существенный вклад в сокращение золоотвалов и улучшение экологической обстановки в регионе.

"Атом" – один из ключевых промышленных партнеров нашего института, такие экскурсии проходят регулярно и пользуются большим спросом среди студентов. В этот раз места на экскурсию разобрали за 10 минут!", - рассказал старший преподаватель института строительства и архитектуры УрФУ Константин Бернгардт.

Студенты не только посещают предприятия строительного холдинга "Атом" в рамках экскурсий, но и проходят здесь оплачиваемую производственную практику, а также трудоустраиваются по гибкому графику еще во время обучения, чтобы к моменту получения диплома иметь актуальный профессиональный опыт.