"Атом" показал будущим строителям, как на Урале производят стройматериалы

16 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" показал будущим строителям, как на Урале производят стройматериалы

Студенты института строительства и архитектуры Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина изучают профессию не только в теории, но и на практике. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", частью современной учебной программы являются выезды на реальные производства и стройплощадки.

В марте студенты, обучающиеся по программе "Промышленное, гражданское строительство и экспертиза недвижимости", побывали на самом современном заводе строительного холдинга "Атом", который в прошлом году открыли в Сысерти – заводе "Теплит". Здесь производят стеновые блоки из автоклавного газобетона – это легкий и теплоэффективный материал, который широко применяется как в многоквартирном, так и индивидуальном жилом строительстве.

Атом показал будущим строителям, как в регионе производят стройматериалы(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Экскурсию для ребят провел управляющий директор предприятия Андрей Вишневский, с которым многие из них хорошо знакомы. Являясь доцентом кафедры материаловедения УрФУ, Андрей Анатольевич читает для будущих строителей лекции.

"Студенты изучают газобетон как один из наиболее теплоэффективных материалов – конечно, им полезно своими глазами увидеть, как этот материал производится, чтобы в будущем уверенно с ним работать. Мы показали, насколько наше производство высокотехнологично: все этапы полностью автоматизированы, процесс управляется программой. Технологии машинного зрения позволяют осуществлять контроль качества выпускаемой продукции. Продемонстрировали работу современного оборудования, которое позволяет выпускать блоки идеальной геометрии с улучшенными физико-механическими параметрами", - отметил Андрей Вишневский.

Атом показал будущим строителям, как в регионе производят стройматериалы(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Студентов также привлек тот факт, что в качестве сырья на заводе применяют натуральный компонент – золу уноса Рефтинской ГРЭС. Таким образом производство вносит существенный вклад в сокращение золоотвалов и улучшение экологической обстановки в регионе.

"Атом" – один из ключевых промышленных партнеров нашего института, такие экскурсии проходят регулярно и пользуются большим спросом среди студентов. В этот раз места на экскурсию разобрали за 10 минут!", - рассказал старший преподаватель института строительства и архитектуры УрФУ Константин Бернгардт.

Атом показал будущим строителям, как в регионе производят стройматериалы(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Студенты не только посещают предприятия строительного холдинга "Атом" в рамках экскурсий, но и проходят здесь оплачиваемую производственную практику, а также трудоустраиваются по гибкому графику еще во время обучения, чтобы к моменту получения диплома иметь актуальный профессиональный опыт.

Теги: стройматериалы, студенты, производство, Атом


