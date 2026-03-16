"Ъ": блокировка Telegram уже началась

Эксперты в IT-сфере сочли, что блокировка Telegram уже идёт. 14 марта зафиксировано около 6 тыс. сбоев, 15-го – 12 тыс.

"Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения", - сказал "Ъ FM" техно-эксперт и автор интернет-издания "Код Дурова" Владислав Войтенко.

Чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут, уточнил он.

"Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram", - сказал Войтенко.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин сообщил, что также идёт фиксация проблемы: торможение есть давно, однако появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram.

"Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, всё зависит от сети связи – сотовой, стационарной – а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия", – сказал Амелькин.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Telegram может быть полностью заблокирован в России к 1 апреля.