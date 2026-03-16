Туризм Астраханская область
Фото: Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства

Благодаря господдержке астраханские туроператоры смогли презентовать потенциал Астраханской области на MITT-2026

Представители туристических компаний из 30 с лишним стран и 54 регионов России стали участниками 32-й Международной выставки туризма и гостеприимства MITT — 2026 в Москве. Свои проекты и возможности на ней презентовали руководители четырех туристских организаций Астраханской области.

Участие в международной выставке стала возможным благодаря содействию Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2026 году у этой микрокредитной компании появились новые возможности для оказания помощи туроператорам благодаря внедрению обновленной программы «Региональный экспортный стандарт 3.0», одобренной правительством Астраханской области.

«В числе прочих направлений в документе даны рекомендации по системной поддержке креативных индустрий и туристического бизнеса, — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Юлия Голубкина. — Обновленные стандарты позволили нам расширить полномочия в сопровождении предприятий-экспортеров».

Туроператорам была оказана помощь в оплате организационных взносов, оформлении площадок. Астраханские участники международной выставки в своих презентациях сделали акцент на экологический туризм. Целевой аудиторией среди зарубежных туристов эксперты сегодня считают граждан Беларуси и Казахстана. Между правительством Астраханской области и руководством ряда регионов этих государств действуют соглашения о сотрудничестве, которые охватывают различные сферы, в том числе туристическую.

Кроме того, отмечается туристический интерес к нашему региону со стороны граждан Китайской Народной Республики. Для них будут разработаны специальные маршруты и предложения.

