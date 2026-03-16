РКН потребовал от Касперской передать Telegram свои персональные данные

Президент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская заявила, что не может зарегистрировать свой канал в Telegram, переваливший за 10 тыс. подписчиков. По закону, она должна это сделать.

Она подала заявку в РКН, но ей пришел ответ, что он не может быть зарегистрирован, так как сначала необходимо зарегистрироваться в Telegram-боте, который требует персональные данные. Она не хочет передавать их, так как сам же РКН заявляет, что Telegram – опасная платформа, создающая инфраструктуру для распространения персональных данных россиян. В этом свете само требование сначала зарегистрироваться в Telegram-боте выглядит как издевательство.

"Поскольку я, с одной стороны, хочу соответствовать требованиям регулятора, с другой – не хочу передавать свои персональные данные опасному, согласно утверждению этого же регулятора, мессенджеру, то я оказалась в сложной ситуации. Как же мне одновременно удовлетворить два противоречивых требования? Техническая поддержка у РКН отсутствует, отвечает автоматический робот, так что задать вопрос некому", - пишет Касперская.

Она надеется только на личную помощь сотрудников РКН.