Хабаровск удостоен специального приза на III Всероссийской премии «Туристические города»

В городе Касимове Рязанской области прошел главный конкурс муниципальных образований страны в сфере туризма и гостеприимства – III Всероссийская премия «Туристические города». Количество участников было представительным - подано 387 проектов из 70 регионов в 25 номинациях. В финале премии презентованы 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России.

По итогам конкурса город Хабаровск был удостоен специального приза «За активную позицию в развитии туризма города» в номинации «Город событийного туризма муниципального значения».

«Эта награда в очередной раз доказала, что мы работаем в правильном направлении. Впереди у нас много возможностей и огромное желание развивать туристский потенциал нашего города и укреплять свои позиции на туристической карте России. Мы продолжим поддерживать общественные проекты, направленные на популяризацию нашего культурного и исторического наследия. Также планируем укреплять партнёрство с бизнесом: вместе мы сможем реализовать новые интересные инициативы, которые сделают пребывание гостей в Хабаровске ещё более запоминающимся», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.