16 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Валерий Звонарёв

Проект "Елка желаний" в Свердловской области исполнил мечты детей

Множество детских желаний исполнил проект "Елка желаний" в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

На Среднем Урале федеральная акция проходит уже шестой год подряд. Исполнить мечты детей с особенностями здоровья или ребят из многодетных и малоимущих семей мог каждый. Достаточно было выбрать шар с желанием на сайте проекта или снять с елок в специально установленных местах – в Академии единоборств РМК, в парке "Россия – моя история", в администрации Екатеринбурга и других локациях города.

Проект "Ёлка желаний" в Свердловской области(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

Все эти годы региональным представителем акции является Волонтерский центр РМК "Сила Урала". Волонтеры не только помогают решать организационные вопросы, но и сами стали активными исполнителями желаний.

"Мы помогаем организовывать акцию в нашем регионе, а именно устанавливаем елки и делаем так, чтобы как можно больше людей приняли участие в проекте. При этом очень важно, чтобы и волонтеры присоединялись к акции – видели потребности людей, общались с семьями, узнавали об их проблемах. Я лично каждый год принимаю участие и исполняю желания. Уже вручил набор для занятий единоборствами, велотренажер, снегокат. В целом наш центр в этом году исполняет более полутора сотен желаний детей из разных регионов страны: мы дарим им самокаты, велосипеды, игрушки, наборы для развития и многое другое", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Проект "Ёлка желаний" в Свердловской области(2026)|Фото: Валентина Душенкина

В этом году от детей из Свердловской области поступило около 2 500 писем с самыми заветными мечтами. Они хотят получить игрушки, книги, рассказывают о своих спортивных увлечениях и просят спортивные принадлежности, мечтают о встрече с кумирами или о путешествии.

Проект "Ёлка желаний" в Свердловской области(2026)|Фото: Валентина Душенкина

Активно участвует в акции Благотворительный фонд РМК. Добрые волшебники уже вручили трюковый самокат 10-летнему Матвею, 5-летней Жене подарили элементы для детской площадки на дачном дворе, а 12-летней Варваре привезли долгожданное кресло-мешок.

Проект "Ёлка желаний" в Свердловской области(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

"В этом году мы исполняем около 30 желаний ребят из пяти регионов нашей страны. И мы счастливы, что в числе тех, кто получает подарки, оказались хорошо знакомые нам дети. Это 7-летняя Лиза. Мы подарили ей песочницу, о которой она просила. Ранее мы помогали приобрести для девочки средства реабилитации, чтобы она могла укреплять мышцы, что особенно важно для детей с мышечной атрофией. В этом году мы также планируем подарить две поездки. Дети пожелали побывать в Пятигорске и проехать по Золотому кольцу России. Путешествия мы специально планируем на теплое время года, чтобы ребятам было комфортно", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Проект "Ёлка желаний" в Свердловской области(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

"Раньше у нас на даче была не то чтобы песочница, а просто куча песка. Дочка просила настоящую песочницу, чтобы играть можно было в любую погоду. Так мечта Лизы попала на "Елку желаний". Песочница – это не только для удовольствия, игры на песке очень полезны для мелкой моторики. Песочек Лиза чувствует всеми пальчиками. Все мотонейроны начинают работать. Ну и конечно, это занятие ей для души", - рассказала мама девочки.

По правилам акции на исполнение желаний отводится срок до конца мая. Волонтеры уверены: за это время им удастся исполнить все оставшиеся желания.

Теги: Елка желаний, дети, проект


