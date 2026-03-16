Миронов призвал отказаться от "умных глушилок" на ЕГЭ

Внедрять на ЕГЭ сеть "умных глушилок" с применением ИИ - это антиоутопия и шпионский триллер. Так считает глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее стало известно, что в этом году на ЕГЭ будут применять "умные глушилки" с ИИ, чтобы бороться со списыванием. Но это плохая идея, уверен Миронов. К тому же на нее потратят огромные деньги. Электронику и так запрещено проносить на ЕГЭ.

"Неужели ведомству больше не на что направить эти средства и свой энтузиазм?" — вопрошает депутат.

Он призвал решать настоящие проблемы в образовании: учебники, школьные поборы, бюрократию.