ОАЭ продлили частичное закрытие неба

Объединённые Арабские Эмираты продлили режим частичного закрытия неба.

Воздушное пространство частично закрыто до 12.00 по всемирному времени (15.00 мск) понедельника, 23 марта, сообщили ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

В конце февраля – начале марта из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до восьми тысяч россиян застряли в третьих странах и не могли вернуться домой. Закрытие воздушного пространства стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов.

Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию и острова Индийского океана и не могли вылететь домой. Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, стран Африки и других направлений.

Например, 28 февраля были отменены рейсы в Дубай из Маврикия, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура, в Дубай из Коломбо.