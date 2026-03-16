На "Оскаре" впервые наградили кастинг-директора

В рамках недавней церемонии "Оскар" Американская киноакадемия впервые отметила заслуги профессионалов в свежей номинации - "Лучший кастинг". О данном нововведении стало известно благодаря прямой трансляции, которая велась на главном интернет-ресурсе премии.

Историческую награду за формирование идеального актерского ансамбля получила Кассандра Кулукундис, работавшая над фильмом "Битва за битвой". В этой картине зрители увидели блестящую игру таких знаменитостей, как Шон Пенн, Леонардо Ди Каприо и Бенисио дель Торо, чье участие стало возможным благодаря усилиям кастинг-директора.

Сюжет ленты, принесшей Кассандре заслуженную статуэтку, базируется на книге "Винляндия", написанной американским автором Томасом Пинчоном. Примечательно, что Кулукундис связывает давнее творческое партнерство с режиссером Полом Томасом Андерсоном, в чьих крупных кинопроектах она неоднократно принимала участие ранее.

