Глава капстроительства Горноуральского округа арестован за взятку в 2 миллиона

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу начальника МКУ "Управление капитального строительства Горноуральского городского округа" Константина Сайтбурханова. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, по версии следствия Сайтбурханов получил взятку в размере не менее 2 млн рублей. Детали дела не раскрываются.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО по 12 мая 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.