Игорь Седов от имени городской Думы поздравил астраханских специалистов сферы обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

С профессиональным праздником - Днем работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства поздравил всех сотрудников отрасли председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

"Ваша деятельность — это фундамент, на котором строится повседневный уют и благополучие каждого астраханца. Работа в этой отрасли требует не только глубоких знаний и мастерства, но и огромного терпения, ведь вы ежедневно взаимодействуете с людьми. Именно от вашего ответственного подхода зависит бесперебойная работа социальных объектов, порядок во дворах и стабильность систем жизнеобеспечения нашего города", - отмечается в поздравлении, которое направил Игорь Седов от имени всех депутатов Думы города.

Он поблагодарил специалистов отрасли за их ответственный труд.

"Спасибо вам за нелегкий труд и преданность делу. Желаю вам как можно больше спокойных дежурств и искренних слов благодарности от жителей. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного тепла!", - говорится в поздравлении Игоря Седова.