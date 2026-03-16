В Иране уничтожен самолёт Хаменеи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Это случилось в ночь на понедельник в результате удара по аэропорту Мехрабад в Тегеране, приводит РИА Новости заявление ЦАХАЛ.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 г. в результате серии ракетных ударов Израиля по окрестностям Тегерана. СМИ сообщали, что израильские спецслужбы выслеживали Хаменеи и его окружение несколько месяцев. 9 марта 2026 г. стало известно, что в Иране появился новый верховный лидер. Им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба.