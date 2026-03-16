Александр Бречалов сообщил о начале приема пациентов в новой врачебной амбулатории в Сарапульском районе

16 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Здравоохранение Удмуртская Республика
Фото: Накануне.RU

Александр Бречалов сообщил о начале приема пациентов в новой врачебной амбулатории в Сарапульском районе

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что в селе Уральский Сарапульского района врачебная амбулатория уже начала прием пациентов.

«В селе заработала новая модульная амбулатория. Получать помощь тут будут почти две тысячи человек, в том числе более 300 детей», – отметил глава региона.

(2026)|Фото: udmurt.ru

Здание модельной амбулатории возведено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Амбулатория полностью оснащена всем необходимым оборудованием и укомплектована специалистами.

«Уральская врачебная амбулатория обслуживает население Уральского и еще семи соседних деревень. Здесь открыты кабинеты терапевта и педиатра, процедурный и прививочный, отдельная «красная зона» для пациентов с признаками инфекционных заболеваний, физиокабинет, кабинет стоматолога, смотровой кабинет, дневной стационар. В амбулатории работают врач - терапевт участковый, врач-педиатр, фельдшер, медицинские сестры, по графику будет выезжать врач-стоматолог», – рассказала главный врач Сарапульской районной больницы Мария Ступникова. 

(2026)|Фото: udmurt.ru

Уральская врачебная амбулатория – один из 9 дополнительных объектов, которые были построены в Удмуртии в 2025 году в рамках программы модернизации здравоохранения. Также в Сарапульском районе возведен новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Оленье Болото. Всего в рамках этой программы в республике в прошлом году возведено 19 объектов.

Как отметил в своем ежегодном докладе «О положении в республике»  Глава Удмуртии Александр Бречалов, развитие инфраструктуры здравоохранения продолжается.
«Чтобы медицинская помощь приходила вовремя, ежегодно вкладываемся в развитие инфраструктуры Конечно, продолжим возводить фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории на селе - на 2026 год их запланировано 27 штук. Закупим оборудование и транспорт – на следующий год 11 единиц «тяжелой» медицинской техники и 4 мобильных медицинских комплекса», – заявил Александр Бречалов. 

Теги: александр бречалов, врачебная амбулатория, фап, прием пациентов, глава удмуртии, федьдшер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети