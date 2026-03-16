Александр Бречалов сообщил о начале приема пациентов в новой врачебной амбулатории в Сарапульском районе

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что в селе Уральский Сарапульского района врачебная амбулатория уже начала прием пациентов.

«В селе заработала новая модульная амбулатория. Получать помощь тут будут почти две тысячи человек, в том числе более 300 детей», – отметил глава региона.

Здание модельной амбулатории возведено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Амбулатория полностью оснащена всем необходимым оборудованием и укомплектована специалистами.

«Уральская врачебная амбулатория обслуживает население Уральского и еще семи соседних деревень. Здесь открыты кабинеты терапевта и педиатра, процедурный и прививочный, отдельная «красная зона» для пациентов с признаками инфекционных заболеваний, физиокабинет, кабинет стоматолога, смотровой кабинет, дневной стационар. В амбулатории работают врач - терапевт участковый, врач-педиатр, фельдшер, медицинские сестры, по графику будет выезжать врач-стоматолог», – рассказала главный врач Сарапульской районной больницы Мария Ступникова.

Уральская врачебная амбулатория – один из 9 дополнительных объектов, которые были построены в Удмуртии в 2025 году в рамках программы модернизации здравоохранения. Также в Сарапульском районе возведен новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Оленье Болото. Всего в рамках этой программы в республике в прошлом году возведено 19 объектов.

Как отметил в своем ежегодном докладе «О положении в республике» Глава Удмуртии Александр Бречалов, развитие инфраструктуры здравоохранения продолжается.

«Чтобы медицинская помощь приходила вовремя, ежегодно вкладываемся в развитие инфраструктуры Конечно, продолжим возводить фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории на селе - на 2026 год их запланировано 27 штук. Закупим оборудование и транспорт – на следующий год 11 единиц «тяжелой» медицинской техники и 4 мобильных медицинских комплекса», – заявил Александр Бречалов.