Прокуратура начала проверку после схода снега и льда на женщин в Нижней Туре

На Среднем Урале две женщины получили травмы в результате схода снега и льда с кровли жилого дома. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 15 марта в Нижней Туре. Там произошел сход снега и льда с кровли жилого дома по улице Машиностроителей. В результате одна женщина была госпитализирована с травмой головы, а у второй диагностированы ушибы. Она отпущена домой на амбулаторное лечение.

В прокуратуре уже установили, что данный дом обслуживается ООО "Управляющая компания Антуфьев". Сейчас выясняются все обстоятельства. Запрошены документы в управляющей организации для установления ответственного за обслуживание и содержание дома, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. Из больницы запрошены документы для определения тяжести вреда здоровью пострадавших.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после падения ледяной глыбы на людей.

Напомним, в конце февраля в свердловском поселке Привокзальный под тяжестью снега частично обрушилась крыша одноэтажного дома. А 12 марта из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома в Верхотурье. После этого в Свердловской области начались проверки.