В России впервые за пять лет стало больше безнадзорных и беспризорных детей

В России впервые за пять лет выросло количество безнадзорных и беспризорных детей.

В 2025 г. сотрудники МВД выявили 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей. Это на 2,1% больше, чем в 2024-ом.

До прошлого года число таких несовершеннолетних постепенно снижалось: в 2021 г. их было 60,7 тыс., в 2022-м – 60 тыс., в 2023-м – 56,9 тыс., в 2024-м – 56,2 тыс., пишет "Ъ".

Наибольший прирост числа таких детей зафиксирован в том числе в Челябинской области (с 566 до 2,9 тыс.), Туве (с 1,69 тыс. до 3,25 тыс.) и Новосибирской области (с 895 до 1,2 тыс.).