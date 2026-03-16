В Нижней Туре ледяная глыба упала на женщину с коляской и собаку. Возбуждено уголовное дело

В Нижней Туре глыба льда упала с крыши многоквартирного дома прямо на головы жильцам. В этот момент у дома находились женщина, девушка с коляской, где лежал 9-месячный ребенок, и собака.

Как передает Telegram-канал "Ясно Новости", ЧП произошло у дома на улице Машиностроителей, 1. Девушка вышла на прогулку с ребенком и домашним питомцем. В этот момент на нее и идущую рядом женщину с крыши упала глыба льда. Девушка получила ушибы и шок, женщину госпитализировали в больницу, собака находится в тяжелом состоянии. Только ребенок чудом не пострадал.

На видео можно увидеть, как у одно из пострадавших, лежащих на земле, из головы растекается кровь. То же касается и собаки. Рядом лежат разбитые куски льда.

Сообщается, что управляющей компанией дома является УК "Антуфьев". Жильцы уже просили очистить двор и крыши от снега, однако работы так и не были проведены.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данной ситуации Следственным отделом по ЗАТО город Лесной уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ, предусматривающий ответственность за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.