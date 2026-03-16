Из-за нескольких отказов двигателей самолётов у Azur Air ограничен сертификат эксплуатанта

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Причина такого решения – регулярные нарушения в техобслуживании самолётов, которые фиксировали с начала 2026 г. Их нашли представители Ространснадзора.

Нарушения техобслуживания привели к различным проблемам с самолётами Boeing 757 и Boeing 767. Они случились в январе – феврале 2026 г.

Ключевым событием стали отказы двигателей в течение недели на одном из Boeing 757. В феврале в схожие ситуации попадал другой борт – Boeing 767. 27 февраля у Boeing 767 (не сообщается, того же или другого), вылетевшего из Фукуоки в Казань, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени, сообщили "Ведомостям" два источника, знакомых с выводами проверки Ространснадзора.