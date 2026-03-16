У мэра Тобольска появился первый заместитель

Глава Тобольска Пётр Вагин сообщил о появлении у него первого заместителя по вопросам образования, культуры и социальной политики. Им стала Людмила Останина.

Она 32 года проработала в сфере образования и науки, имеет степень кандидата исторических наук и звание доцента. Пройдя путь от ассистента кафедры до руководителя, с 2012 г. она успешно возглавляла филиал Тюменского индустриального университета в Тобольске.

Более 10 лет Останина являлась председателем постоянной комиссии по социальным вопросам гордумы, а в VIII её созыве назначена вице-спикером. Опыт законотворческой работы и глубокое понимание социальной сферы города – её несомненное преимущество, написал Вагин в своём telegram-канале.