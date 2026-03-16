В Екатеринбурге застройщик заплатит жильцу за испорченный из-за протечки Мерседес

АО "Специализированный застройщик "ЛСР. Недвижимость-Урал" заплатит жильцу ЖК на 40 лет Комсомола в Екатеринбурге компенсацию за поврежденным Мерседес. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Установлено, что еще в августе 2023 года владелец автомобиля обнаружил, что на крышу его машины с потолка капала неизвестная жидкость. На перекрытиях паркинга истец заметил трещины и белые подтеки, а позже выяснилось, что причиной стали сильные ливни, которые привели к намоканию конструкций.

Независимый эксперт оценил восстановительный ремонт иномарки в 143,1 тыс. рублей - лакокрасочное покрытие и хромированные элементы были повреждены. Однако застройщик отказался возмещать плату за ремонт, заявив, что у автовладельца нет доказательств вины компании. Тогда дело перешло в судебную плоскость.

Было проведено две экспертизы - обе подтвердили, что причиной протечек стали конструктивные недостатки здания: попадание дождевой воды на пол второго этажа через открытые проемы и ее просачивание через стыки плит перекрытия. Эксперты также отметили, что ранее рассматриваемые споры между застройщиком и управляющей компанией и заключенные по ним в Арбитражном суде Свердловской области мировые соглашения касались других работ и не решали проблему гидроизоляции, в том числе над машино-местом истца.

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал АО "ЛСР. Недвижимость-Урал" за полгода провести гидроизоляцию швов специальным герметиком и установить козырек из негорючих материалов над машино-местом истца согласно строительным нормам. Также, компания должна выплатить автовладельцу убытки за ремонт в размере 94,8 тыс. рублей, компенсацию морального вреда - 10 тыс. рублей, штраф за отказ удовлетворить требования потребителя - 30 тыс. рублей и судебные расходы. Общая сумма взысканий составила 270 тыс. рублей, не считая стоимости обязательных строительных работ.

Если же сроки будут нарушены, застройщик будет обязан ежедневно выплачивать истцу неустойку в размере 150 рублей.

Представитель компании решил обжаловать решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт. Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.