Уральский полпред совершил восхождение на перевал Дятлова

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога совершил восхождение на перевал Дятлова в Свердловской области. Об этом полпред рассказал в своих соцсетях.

"Для всех это место окутано загадками и мистикой. Мы же ощутили суровый характер Северного Урала, измерили глубину сугробов и увидели невероятную красоту", - признался Жога.

Также полпред призвал всех путешествовать по Уралу.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года во время лыжного похода. Основными версиями считаются лавинная теория, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями. Высказывалось мнение, что раскрыть тайну гибели группы Дятлова может только официальное следствие.