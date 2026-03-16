Зеленский пригрозил отправить на фронт депутатов Рады

Зеленский открыто пригрозил депутатам Рады, что отправит их на фронт, если они будут голосовать "неправильно" и не будут поддерживать нужные ему законопроекты. В частности, это касается выполнения требований МВФ.

Заявление, вероятно, стало реакцией на постоянную нехватку голосов в Раде и сообщения о возможном уходе около 60 депутатов из партии "Слуга народа", возмущенных своим положением "крепостных у барина", пишет "Страна". Также многие "слуги" тихо протестуют против антикоррупционных расследований, которые ведутся в отношении десятков депутатов фракции.

На прошлой неделе Рада провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения нового кредита от МВФ. И Зеленский, недовольный этим, заявил что "депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсудить с представителями парламента закон о внесении изменений в мобилизацию, чтобы депутаты могли отправиться на фронт". При этом, по другим данным, Зеленский сам тормозит законопроекты, опасные для его власти. Это касается расширения полномочий антикоррупционных органов и резкого роста налогов, что бьет по его рейтингу.

Пикантность ситуации еще в том, что за возможность мобилизации депутатов Рады должны проголосовать сами депутаты Рады, что едва ли можно представить.