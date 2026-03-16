16 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирске глава Минсельхоза сбежал от владелицы сотен уничтоженных животных

В Новосибирской области продолжает разгораться скандал из-за массового забоя скота. Жительница села Новоключи Купинского района Светлана Панина попыталась обратиться к главе областного минсельхоза Андрею Шинделову, однако тот сбежал, не став разговаривать с ней.

Причиной визита Паниной стало то, что у неё забили около 200 голов скота под предлогом "опасного заболевания". Сделано это было якобы в отсутствие Паниной дома. Владелица скота пришла в приёмную министра Шинделова.

Секретарь сказала, что у главы минсельхоза "плотный график", однако застать чиновника всё-таки удалось. В ответ на все вопросы он якобы сбежал по коридорам областного правительства, уточнив, что не лишал Панину хозяйства. Хозяйка скота сообщила министру, что "будет голодная через месяц, за свет нечем будет заплатить".

"Что вы убегаете-то? В туалет ещё спрячьтесь от нас, от граждан. Бессовестно! Без документов забрали [скот], вызвали ОМОН, а теперь убегаете!", - цитирует Панину "Сибирский экспресс".

Ранее в Новосибирской области жители села Козиха (Ордынский район) протестовали против карантинных мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллёзу. После этого Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Теги: Новосибирская область, министр, Светлана Панина, Андрей Шинделов


Ранее 10.03.2026 10:28 Мск В Новосибирской области селяне протестуют против забоя скота на фоне вспышки пастереллёза

