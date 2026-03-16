16 Марта 2026
Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Водителей предупреждают о гололедице на свердловских дорогах

Участников дорожного движения в Свердловской области просят быть особенно внимательными - из-за резких перепад температур на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

Водителям настоятельно рекомендуют выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, поскольку на ледяной корке тормозной путь увеличивается в несколько раз. По этой же причине расстояние между транспортными средствами должно быть максимальным. При подъезде к пешеходным переходам и перекресткам также необходимо заранее снижать скорость.

Если автомобиль начало заносить, руль следует поворачивать в сторону заноса. При экстренном торможении на автомобилях с системой АБС педаль тормоза необходимо держать нажатой с постоянным усилием. Убирать ногу с педали или нажимать рывками нельзя.

Пешеходов также просят оставаться бдительными. Дорогу стоит переходить только в положенных местах, убедившись перед этим, что водитель видит их и пропускает. В противном случае, последний может не успеть вовремя затормозить, что в худшем случае может привести к трагедии. Также пешеходов просят носить в темное время суток световозвращающие элементы.

Теги: Госавтоинспекция, дорога, тротуар, гололед


