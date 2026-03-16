16 Марта 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Иран обвинил Израиль в экологическом преступлении после ударов по Тегерану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с официальным обвинением в адрес Израиля, назвав действия израильских военных экологическим преступлением. Дипломат настаивает на международном трибунале для Тель-Авива из-за намеренного уничтожения гражданской инфраструктуры. Поводом для резкого заявления стали авиаудары по хранилищам горючего в иранской столице, которые спроектировали масштабную природную катастрофу в регионе, пишет "КП".

В своем аккаунте в соцсети Аракчи пояснил, что атака на топливные резервуары в густонаселенном Тегеране прямо нарушает мировые правовые нормы. Министр квалифицировал разрушение цистерн как акт агрессии против окружающей среды, последствия которого будут преследовать местных жителей десятилетиями. По его словам, токсичные вещества уже начали отравлять землю и источники питьевой воды, что неизбежно подорвет здоровье нации и затронет интересы будущих поколений. Иранский политик подчеркнул, что мировое сообщество обязано наказать Израиль за подобные методы ведения войны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения начала проверку сообщений о применении израильской авиацией фосфорных боеприпасов. Речь идет об инциденте на юге Ливана, где, по предварительным данным, военные использовали запрещенную химическую начинку снарядов над жилыми кварталами города Йомор. Эксперты ВОЗ сейчас изучают факты использования опасных веществ против гражданского населения, что дополняет список обвинений в адрес израильской армии в нарушении гуманитарных конвенций.

Сообщалось, что Иран провел самую мощную атаку с начала конфликта, выпустив по Израилю 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн каждая. Как сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави, этот массированный обстрел позволил уничтожить ключевые системы израильского воздушного наблюдения.

