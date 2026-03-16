Опрос: в Екатеринбурге пешеходы оценили вежливость водителей на 3,4 балла

В Екатеринбурге пешеходы оценили вежливость водителей на 3,4 балла из 5 возможных. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям предлагали оценить уровень вежливости на дорогах в их городах.

По версии пешеходов, в топ-3 самых вежливых вошли водители Казани и Красноярска (средние оценки по 3,8 балла из 5), Омска и Перми (по 3,7 балла), а также Москвы (3,6 балла). В Екатеринбурге пешеходы оценили вежливость водителей на 3,4 балла из 5 возможных. Автовладельцы же оценили культуру на дорогах на 3,3 балла.

С точки зрения самих автомобилистов, самыми вежливыми в 2026 году стали водители Москвы и Омска (в среднем по 3,6 балла из 5). В Перми водители тоже высоко оценили друг друга – на 3,5 балла. В Волгограде, Санкт-Петербурге и Челябинске культуру вождения оценили на 3,4 балла.

