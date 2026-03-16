Администрацию Нижней Салды через суд обязали обеспечить людей водой

16 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Администрацию Нижней Салды через суд обязали обеспечить людей водой

Администрацию Нижней Салды через суд обязали обеспечить холодное водоснабжение в селе Медведево. Питьевую воду местным жителям долгое время поставляли лишь раз в неделю и на нерегулярное основе, а доступ к водозаборным будкам был закрыт.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, на ситуацию в селе в январе 2025 года пожаловалась местная жительница. В прокуратуре она рассказала, что люди не могут самостоятельно набирать воду из-за закрытых водозаборных будок, одна из которых и вовсе заперта на замок. Ситуацию усугублял и нерегулярный подвоз воды. Это подтвердила и проведенная ведомством проверка.

Прокурор обратился в суд, попросив возложить на местные власти обязанность обеспечить жителей села водой. Однако администрация Нижней Салды окрестилась от ответственности, заявив, что проблему должен решать МУП "ГКС", на балансе которого и находятся сети. Там также заявили, что подвоз питьевой воды в село Медведево осуществляется еженедельно.

Суд счел доводы администрации несостоятельными. Иск был удовлетворен, а администрацию муниципального округа обязали организовать в селе холодное водоснабжение. На время проведения работ чиновники должны обеспечить ежедневный подвоз питьевой воды жителям Медведево.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Теги: Нижняя Салда, суд, водоснабжение, администрация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети