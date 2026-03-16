Администрацию Нижней Салды через суд обязали обеспечить людей водой

Администрацию Нижней Салды через суд обязали обеспечить холодное водоснабжение в селе Медведево. Питьевую воду местным жителям долгое время поставляли лишь раз в неделю и на нерегулярное основе, а доступ к водозаборным будкам был закрыт.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, на ситуацию в селе в январе 2025 года пожаловалась местная жительница. В прокуратуре она рассказала, что люди не могут самостоятельно набирать воду из-за закрытых водозаборных будок, одна из которых и вовсе заперта на замок. Ситуацию усугублял и нерегулярный подвоз воды. Это подтвердила и проведенная ведомством проверка.

Прокурор обратился в суд, попросив возложить на местные власти обязанность обеспечить жителей села водой. Однако администрация Нижней Салды окрестилась от ответственности, заявив, что проблему должен решать МУП "ГКС", на балансе которого и находятся сети. Там также заявили, что подвоз питьевой воды в село Медведево осуществляется еженедельно.

Суд счел доводы администрации несостоятельными. Иск был удовлетворен, а администрацию муниципального округа обязали организовать в селе холодное водоснабжение. На время проведения работ чиновники должны обеспечить ежедневный подвоз питьевой воды жителям Медведево.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.