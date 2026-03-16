В России задумались о судьбе НАТО после слов президента США Дональда Трампа о том, что отказ союзников помочь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива очень плохо скажется на будущем альянса.

Об этом высказался спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он задался вопросом, насколько очень плохим является будущее НАТО, пишет ТАСС.

Такой стала реакция Дмитриева на соответствующее Трампа, сделанное в интервью газете Financial Times.