В Белоярском детсад заплатит за закрытый перелом 4-летней воспитанницы

Детский сад в Белоярском муниципальном округе вынудили выплатить компенсацию морального вреда за травмирование 4-летней девочки во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 8 июля 2025 года в МБДОУ Детский сад № 10 "Ромашка". Воспитанница играла на улице на детской площадке и упала с малой архитектурной формы. Уже в больнице ребенку диагностировали закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

Прокуратура обратилась с иском, попросив взыскать с детского сада компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора частично, взыскав компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.