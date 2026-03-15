Женщина напала на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске

Женщина напала на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске и твердила, что "никто ее" не спасет", сообщает 112.

Неадекватную женщину спугнули соседи.

По словам матери ребенка, нападавшую зовут Светлана Зайцева. Когда девочка вышла из дома в магазин, Светлана стала к ней приставать, зажимала ей рот, а потом потащила в неизвестном направлении. Остановило ее только появление соседей — она выпустила ребенка. Девочка убежала.

Мать ребенка сообщает, что это не первый случай: Светлана неоднократно нападала на других детей. Родители обращались в полицию, но Зайцеву каждый раз отпускали. После сегодняшнего преследования девочка плачет и заикается. Физических травм у нее нет.