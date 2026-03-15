В Уфе обрушилась крыша двухквартирного одноэтажного дома

В Уфе частично обрушилась крыша двухквартирного одноэтажного дома по ул. Гоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения кровли дома. Никто не пострадал. Жительница поврежденной квартиры будет размещена в городском центре временного содержания граждан. Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехал прокурор Кировского района Уфы Денис Семенов.

Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части своевременной уборки крыши от снега и наледи. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство контролирует устранение последствий инцидента и восстановление жилищных прав граждан.