Каллас заявила, что Украина остается без средств ПВО из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас британской газете Financial Times (FT).

"Это проблема, потому что на Ближнем Востоке и Украине фактически возникает конкуренция за одни и те же активы. Очевидно, что внимание Америки прямо сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке", - сказала она.

Страны ЕС были поставлены в известность о том, что поставки американских вооружений, особенно систем ПВО, на Украину будут отложены, поскольку Вашингтон в приоритетном порядке обслуживает клиентов на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.