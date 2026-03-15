В Красновишерске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса

В Красновишерске следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Установлено, что в дневное время 13 марта 2026 года на участке автодороги Красновишерск - Антипина двигались пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водители транспортных средств не учли дорожные и метеорологические условия (наличие гололеда), что привело к потере контроля над управлением транспортными средствами и их заносу. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и условий ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.