Мошенники угрожают терактами и диверсиями подросткам, приславшим им фото общественных мест

Мошенники в интернете при общении с подростками просят их сделать фотографии торговых центров и других общественных мест, а потом утверждают, что они с Украины и сфотографированные объекты станут целью для терактов и диверсий, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В них указано, что неизвестные знакомятся с подростками в интернете, после чего в ходе общения просят под различными предлогами сделать фотографии мест с массовым пребыванием людей, например, торгового центра. Не ожидая подвоха, молодой человек или девушка выполняет просьбу. После этого аферист сообщает, что он из Украины. А на территории этого объекта будет совершено противоправное деяние, в том числе это может быть диверсия или теракт.

Затем в схеме обмана появляются "силовики", которые сообщают, что после содеянного в отношении подростка будет возбуждено уголовное дело. Но его можно избежать, если отдать все сбережения на проверку "подлинности".