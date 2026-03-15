В Перми двухлетняя девочка погибла из-за падения снега с крыши дома

В Перми на двухлетнюю девочку упала снежно-ледяная масса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Днем, 13 марта 2026 года девочка вместе с отцом находилась у частного дома на садовом участке. С крыши дома на нее сошел снег. Ребенка доставили в больницу, но спасти не смогли - в тот же день девочка умерла.

Следователем следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.