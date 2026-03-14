В Москве убита мать девочки – жертвы мошенников

В Москве погибла мать, чья дочь стала жертвой телефонных мошенников. Она сама пустила домой предполагаемого убийцу матери.

По данным СКР, трагедия случилась 14 марта в квартире жилого дома, расположенного на Строгинском бульваре в Москве. В ней найдено травмированное при жизни пострадавшей тело женщины. Там же найден сейф со следами взлома.

Вскоре на Нижегородском шоссе задержан подозреваемый в нападении. Им оказался уроженец Кисловодска, родившийся в 2005 г. Следователи полагают, что дочь – подросток пострадавшей стала жертвой телефонных мошенников. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику".

РИА Новости уточняет, что погибшая хранила в сейфе несколько сотен тысяч рублей, они похищены. По версии Mash, предполагаемый убийца – 20-летний футболист Даниил, играющий в Екатеринбурге, в "Урал-2". Совсем недавно парень провёл два месяца на тренировках в столице Урала.