На Кубане в районе пожара на НПЗ нашли обломки БПЛА

В Северском районе обломки БПЛА обнаружили по шести адресам. Пострадавших нет. В результате падения в одном случае повреждена система отопления частного дома, в другом – кровля. Также фрагменты беспилотников обнаружили на территориях нескольких домовладений и двух предприятий, сообщает оперштаб Краснодарского края в своём telegram-канале.

Ранее на Афипском НПЗ ликвидировали возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет.