О Герое России, 68 дней в одиночку оборонявшем позиции, снимут фильм

В Донбассе снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве. Своё высокое звание боец получил за то, что 68 дней удерживал позицию армии России в Гришино в ДНР.

"Уже можем говорить некий анонс. Считаю абсолютно правильным и нужным всё это зафиксировать – историю про Сергея Ярашева с Андреем (продюсером Андреем Кретовым) мы проговорили, что она тоже потребует экранизации", – приводит РИА Новости слова главы ДНР Дениса Пушилина, сказанные журналистам.

Ранее о подвиге бойца Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину. Детали разговора привёл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент после этой беседы затребовал детальную справку у министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении звездой Героя Российской Федерации", - сообщил ранее Песков.

Вскоре такой указ был подписан, и Ярашев стал Героем России.