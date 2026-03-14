В Прикамье завели дело из-за протечки кровли жилого дома

В Березниках возбуждено дело из-за плохой уборки снега на крышах домов.

По версии следствия, управляющая компания не вовремя чистит снег с крыши дома по улице Свердлова. Кровля протекла. В СМИ говорится, что талые воды затопили все квартиры, повреждено имущество. Неоднократные обращения в различные инстанции якобы результатов не принесли.

Началось расследование по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пермское краевое управление СКР.